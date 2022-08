Économie: Travailler moins et produire différemment: le défi du Luxembourg

Franz Fayot veut développer l'économie du partage. Editpress

Parmi les piliers de la politique économique du Luxembourg depuis 2014, l'économie du partage doit prendre davantage d'ampleur. Neuf mesures «de sensibilisation, d'accompagnement, d'encadrement, de financement» et quatre projets pilotes ont été détaillés par Franz Fayot, vendredi, à l'occasion d'une conférence de presse.

Le ministre de l'Économie sait qu'une «évolution des habitudes de consommation» est indispensable pour que ce coup de boost soit efficace et ne se limite pas à des déclarations de bonnes intensions. L'État peut impulser, mais il appartient aux acteurs économiques et en particulier aux consommateurs de s'approprier l'économie circulaire.

«Cela peut être des voitures, des vêtements ou même des jeux pour enfants. L'idée, c'est de payer l'usage et non plus la propriété (…) Il existe toujours un certain nombre d'obstacles. Dans la mentalité des gens, il est beaucoup plus logique d'aller acheter sa perceuse pour l'utiliser deux fois plutôt que de la louer».

Des entreprises ont adopté l'économie circulaire au Luxembourg. Editpress

Une nouvelle manière de produire et consommer, qui prend une tout autre dimension considérant le contexte international et le changement climatique. «Les matières premières sont de plus en plus limitées, l'énergie devient rare et les problèmes environnementaux sont évidents», liste le ministre socialiste.

Un pas de plus vers un modèle de croissance moins productiviste? «Il est clair que nous devrons être beaucoup plus sobres à l'avenir. Le modèle qui domine actuellement est à bout de souffle. Nous produisons des biens qui se périment rapidement (…) Si nous allons au bout de cette logique, il n'y aura plus cinquante perceuses mais une seule pour un quartier. Même chose pour la voiture et les autres biens. Beaucoup plus de réemploi et de réparation, c'est vers cela qu'il faut tendre», préfigure-t-il.

La réduction du temps de travail comme finalité?

Produire moins constitue un argument économique supplémentaire pour la réduction du temps de travail, le grand débat en gestation actuellement au Luxembourg: «À terme, les processus de production seront encore plus automatisés. Les nouveaux modèles économiques autour de la digitalisation et des plateformes numériques font également partie de cette réflexion», répond Franz Fayot, qui rappelle que son collègue au ministère du Travail Georges Engel (LSAP) a lancé une étude sur ce thème.