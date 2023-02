Travailler moins le lundi pour ne pas stresser le dimanche

Se limiter aux tâches essentielles, supprimer les moins urgentes ou les déléguer pendant la journée du lundi permet de bien commencer la semaine. Pexels Karolina Grabowska

«Je ne stresse plus dès le dimanche après-midi. Je ne me réveille plus avec une boule au ventre en me levant le lundi matin. Tout ça grâce à une nouvelle routine que j’ai commencé à suivre, il y a quelques mois», écrit Marisa Jo, influenceuse spécialisée dans le bien-être au travail de 29 ans. «J’avais l’habitude d’écrire une liste de choses à faire sans fin et de me sentir nulle si je n’avais pas tout fait en fin de journée. Maintenant, je fais une liste avec le minimum de taches que je dois absolument réaliser le lundi. Et le reste de ma journée est libre».

Cette technique consiste donc à en faire le moins possible le lundi et de se limiter seulement aux tâches essentielles. La jeune Américaine, qui est aussi la cofondatrice d’une start-up dédiée aux jeunes entrepreneurs, suggère également de supprimer les tâches les moins urgentes ou les déléguer. Cela permet de préserver son énergie pour le reste de la semaine. «J’ai commencé à mettre en place les lundis minimum, en mars 2022. Me donner cette permission chaque lundi a été extrêmement libérateur», explique-t-elle dans le magazine «Stylist», le 6 février.

Réduire le stress et augmenter la productivité

«La procrastination n’est pas forcément négative», assure Marisa Jo, sur la page de sa société Space Time. Elle a remarqué une amélioration dans son travail: «Je suis concentrée sur une seule tache et je suis bien plus performante que lorsque je pense et j’angoisse à l’idée de tout ce qu’il me reste à faire».