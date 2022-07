Travail au Luxembourg: «Travailler moins s’inscrit dans un changement de société»

Il défend un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée, mais aussi la limitation des risques d’accident. Un argument repris par Nora Back: «des études disent que la productivité serait améliorée. Le salarié reposé travaille mieux». Elle prône une mesure «négociée par secteurs», car la réduction pourrait se faire «de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, ou annuelle». Toujours du côté syndical, Patrick Dury, président du LCGB, se dit «prêt à discuter pour un accord national», sachant que la réduction du temps de travail «se réalise déjà dans la négociation de conventions collectives». Il prône «moins d’heures travaillées par semaines, ou des jours de repos en plus, selon les besoins de chaque entreprise».

Des gains de productivité?

Les libéraux, membres de la coalition avec le LSAP et les Verts, ne suivent pas l’idée, qui a peu de chance de se concrétiser sous l’actuelle législature. «Nous avons déjà du mal à trouver de la main-d’œuvre dans certains secteurs, comme l’artisanat, la restauration et la police. Réduire le temps de travail ne ferait qu’aggraver le problème», avance Gilles Baum. Il rejoint ainsi la Fedil, le représentant de l’industrie, inquiet des conséquences sur le marché du travail. Le député DP évoque «un débat virtuel», qui pourrait cependant être bien réel lors la campagne électorale l’an prochain.

C’est un cadre plus large que veut négocier Marc Spautz (CSV): «il faut débattre d’une réorganisation du travail, par exemple en travaillant davantage une semaine et moins après». Le député et ancien syndicaliste prône «un compte épargne de temps, qui permettrait de prendre des congés plus tard». Selon lui, «cela peut être un avantage pour l’entreprise si l’on travaille autrement».