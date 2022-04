Adrien Wira : Travailler pour Adidas, «un rêve pour un jeune designer»

LUXEMBOURG – Adrien Wira, Footwear designer, est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine du 4 avril.

Adrien Wira.

La séquence du 4 avril

«J'ai travaillé pour de grandes marques, notamment celle aux trois bandes pendant huit ans et demi», a confié le créateur de sneakers Adrien Wira. «J'étais footwear designer donc je dessinais une infime partie des collections kids, training, running, un peu de track and field et un peu de trail». Il le concède: «Les grandes marques c'est un peu la meilleure école pour le métier». Et de raconter qu'Adidas lui a offert des voyages «un peu partout dans le monde» pour s'inspirer, pour visiter les musées, les villes, les magasins, prendre un peu la température, les tendances».

Il a aussi pu visiter les fournisseurs en Chine, en Indonésie et au Vietnam. C'est «une belle carte de visite qui m'a permis de travailler derrière avec d'autres marques connues ou moins connues». Aujourd'hui, il a créé sa marque et imagine des sneakers, depuis l'écran jusqu'à la phase technique (celle qu'il aime le moins) et il croule littéralement sous le travail.

«C'est un morceau issu de "Clockers", un film de Spike Lee de 1995 que j'ai beaucoup aimé» Adrien Wira

La séquence du 5 avril

Adrien Wira dessine des sneakers, de la chaussure plutôt lifestyle mais pas que. Il a touché un peu à tous les sports: «J'ai fait des chaussures de marathon, de trail, running, là je suis sur un projet escrime donc des chaussures beaucoup plus techniques».

Ce sont les clients qui le contactent via ses réseaux sociaux principalement. Le jeune homme, originaire de Lorraine, a fait ses premiers boulots d'étudiants au Luxembourg et s'est «toujours dit que si je revenais dans le coin je m'installerai ici».

Adrien a cherché sa voie: fac anglais d'abord puis fac d'arts plastiques et finalement master en design produit et un stage de dernière année qui lui a fait pousser la porte d'Adidas qui lui a ensuite demandé de rester. «Un rêve et puis ça a été ma famille pendant huit ans et demi» et puis «plein de belles opportunités, un campus assez exceptionnel, c'était assez impressionnant en tant que jeune designer».

«Je suis très hip hop old school, c'est un des premiers albums que j'ai achetés» Adrien Wira