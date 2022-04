Au Vietnam : Traverseriez-vous ce vertigineux pont de verre?

Le Vietnam a inauguré vendredi une longue passerelle en verre qui donne la sensation de marcher dans le vide à quelque 150 mètres au-dessus d'une jungle luxuriante.

«Regarder vers le bas est un peu impressionnant au début, mais il faut avancer avec confiance, et alors c'est génial», a confié à l'AFP Nguyen Thi Trang, un visiteur. La base du pont est faite de verre trempé de fabrication française et il peut supporter jusqu'à 450 personnes à la fois, tout en offrant une vue vertigineuse sur la végétation en contrebas.

«En se tenant sur le pont, les voyageurs pourront admirer la beauté de la nature», a déclaré Hoang Manh Duy, un représentant de l'exploitant du pont. Les exploitants affirment qu'il s'agit de la structure à fond de verre la plus longue au monde, battant les 526 mètres du pont suspendu de Guangdong, en Chine.

À la mi-mars, le pays communiste a mis fin à la quarantaine pour les visiteurs internationaux et réintroduit les exemptions de visa pour les touristes de 13 pays, dont la France. Le Vietnam s'apprête à accueillir les jeux d'Asie du Sud-Est dans deux semaines, avec plus de dix mille athlètes et accompagnateurs attendus. Bach Long est le troisième pont en verre du Vietnam.