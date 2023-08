Travis Scott a-t-il provoqué un tremblement de terre à Rome?

Trois jours après le concert «historique» de Travis Scott à Rome pour la présentation de son nouvel album «Utopia», l'événement continue d'animer les discussions. Aussi car son impact a dépassé celui d'un simple spectacle de musique. Littéralement. Selon le The New York Times et TMZ, des habitants de la capitale italienne vivant à proximité du «Circus Maximus» se sont plaints d'incidences comparables à ceux d'un tremblement de terre.