New York : Travis Scott dans de sales draps après une soirée mouvementée

L'artiste de 31 ans, l’aurait d’abord poussé avec vigueur hors de la cabine du DJ avant de le frapper au visage. L’homme serait toutefois ressorti de l’altercation sans blessure visible. Dans la foulée et pas calmé, le rappeur aurait ensuite passé ses nerfs sur un haut-parleur et sur un écran LED du club causant plus de 12 000 dollars de dégâts avant de quitter les lieux. Un téléphone aurait également été cassé durant l’échauffourée.