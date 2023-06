Travis Scott dissémine les indices, le nouvel album arrive

Dans une année pauvre en grande sortie hip-hop, «Utopia», le nouvel album de Travis Scott, est attendu comme le messie par de nombreux fans en mal de «blockbusters». Superstar depuis une dizaine d'années, le rappeur originaire de Houston n'a pas sorti de nouveau LP depuis 2018 et le grand succès «Astroworld».

L'attente touche à sa fin puisque l'Américain a révélé plusieurs indices qui ne trompent pas. Après plusieurs apparitions publiques – et glamour – à la première de la série «The Idol» à Cannes notamment, l'artiste a fait installer des affiches «Utopia» dans les rues de Los Angeles, quelques jours après avoir recréé la couverture du classique des Beatles «Abbey Road», dans les rues de Londres.

Concernant les invités sur cet album événement, la présence du rappeur portoricain Bad Bunny semble se confirmer, tout comme celles de The Weeknd, Lil Uzi Vert ou encore James Blake.

Star du rap et ex-petit ami de Kylie Jenner, Travis Scott, 32 ans, a rebondi après une période très compliquée, suite au drame «Astroworld», le 5 novembre 2021, à Houston (Texas). Dix personnes sont décédées et plus de 300 ont été blessées en raison d'un mouvement de foule lors de son passage en clôture de son propre festival.