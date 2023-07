Travis Scott et Kendrick Lamar, métamorphose de superstars aux Ardentes

Travis Scott a mis «le feu» aux Ardentes, à Liège, vendredi soir. Henry WHU

La plus belle affiche rap d'Europe. En plus des grosses têtes – actuelles et passées – du rap et de la pop francophone (Hamza, SCH, Booba, Aya Nakamura) et plusieurs pointures du rap américain (Playboi Carti, Metro Boomin, Rae Sremmurd), Les Ardentes ont réussi la prouesse de s'offrir deux mégastars à leur «prime» pour cette édition 2023: Kendrick Lamar et Travis Scott.

À 2h30 de route du Luxembourg, «La Flame» a donc débarqué sur scène ce vendredi, à un instant charnière de sa carrière, quelques jours avant la sortie de son nouvel album «Utopia». Le rappeur lui-même l'a confirmé à la fin de son «set». Un timing exceptionnel pour le festival situé à Liège, alors que le Texan poursuit sa reconquête, moins de deux ans après la bousculade meurtrière de Houston (NDLR: 10 personnes avaient perdu la vie en clôture de son festival et il avait été mis au ban de l'industrie).

Il y aura un avant et un après «Astrworld» dans le parcours de Travis Scott, un moment à considérer dans son nouveau rapport à la scène. S'il n'a rien perdu de sa fougue et son énergie contagieuse, signant sans aucun doute la performance la plus enflammée des Ardentes, l'artiste de 32 ans n'incite plus aux «mosh pits» et calme le jeu lorsque les 60 000 fans se déchaînent un peu trop sur les tubes de son répertoire («Antidote», «Sicko Mode», «goosebumps»).

Eux ne demandaient qu'à en découdre, mais ont tout de même célébré en chantant ironiquement «On est vivants!» à la fin de cette courte mais intense performance – 55 minutes – agrémentée de deux inédits de l'album à venir.

Kendrick Lamar soigne son statut d'icône

24 heures plus tôt, sur la même scène, l'autre superstar Kendrick Lamar prenait également une partie du public à contre-pied. À Coachella en 2017, le rappeur de Compton imposait son esthétique de poète contemporain en présentant «DAMN.», album qui lui permettrait de glaner le premier prix Pullitzer de l'histoire du hip-hop.

Six ans plus tard, l'artiste de 36 ans a intensifié cette métamorphose, ce qui a pu décontenancer les jeunes fans venus faire des pogos sur «HUMBLE.» et «N95».

Après un crochet par le défilé Chanel à la Fashion week parisienne, Kendrick Lamar, lunettes vissées sur le nez, doudoune, bermuda et nouvelles Nike Cortez (très) flashy, a parfois pu paraître statique, brillant davantage sur des introspections – notamment issues du dernier album – que sur ses hits.

Fresques peintes sur des draps

L'incontournable concrétisation d’un chemin artistique entamé il y a une dizaine d’années, et sur lequel la scénographie sert autant le propos que la prestation. Moins riche que durant sa dernière tournée, elle n'en demeure pas moins travaillée. D’immenses fresques peintes sur draps ont été dévoilées au fur et à mesure que le spectacle se déroulait pour habiller la scène, tandis que les mannequins/danseurs - sosies de Kendrick Lamar! - ont enchaîné les figures, tels des robots dirigés par le maestro.

«Je serai de retour!» a conclu le rappeur, alors que la foule s’attendait à un rappel, avant de comprendre que Kendrick Lamar - parfois distant avec le public - s’était éloigné, lui aussi, des figures imposées.