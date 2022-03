Sida : Treize infections de plus depuis le début de l’année

LUXEMBOURG - Depuis 1999, le nombre de contaminations décelées chaque année a quasiment doublé au Luxembourg. C’est la conclusion du rapport du Comité de surveillance du sida qui présentait le bilan 2009 mardi.

Le Grand-Duché s'est vu classer en octobre 2009 comme le meilleur parmi vingt-neuf pays européens en matière de prévention et d'accès aux soins et de droits des patients atteints du sida par l’organisation Health Consumer Powerhouse. (DR)

En 2009, 64 nouvelles personnes dont un bébé ont appris qu'elles étaient atteintes du sida au Grand-Duché. 17 femmes et 47 hommes dont 44 sont originaires d’Europe de l’Ouest dont une majorité relative de Luxembourgeois, 17 d’Afrique subsaharienne et 3 d’Amérique latine. Les homosexuels âgés de 26 à 35 ans sont la catégorie la plus touchée (13 cas). Suivent les hétérosexuels et les homosexuels âgés de 36 à 44 ans (9 chacun).