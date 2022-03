Régionales 2010 : Treize listes partent à la conquête de la Lorraine

METZ - À un mois du scrutin, les différents candidats ont déposé lundi matin leur liste définitive pour les élections régionales auprès de la préfecture.

À noter également que des listes plus locales ou plus spécifiques se sont également manifestées. Ainsi, la liste "Non aux Minarets" présentera des candidats en Moselle et dans les Vosges, tout comme la liste "Debout la Lorraine" et "La voix lorraine".