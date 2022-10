Equateur: Treize morts dans de nouveaux heurts dans une prison

Équateur : Treize morts dans de nouveaux heurts dans une prison

Cinq policiers figurent parmi les blessés. Ils ont été attaqués «avec des armes à feu alors qu’ils intervenaient pour rétablir l’ordre», selon la police, qui a diffusé une vidéo dans laquelle on peut voir un agent blessé être évacué par ses collègues. Les services de sécurité «poursuivent leur travail dans le centre (pénitentiaire)», a tweeté le SNAI. Un dispositif de 900 policiers et militaires a été mobilisé pour répondre à l’émeute. Selon le Ministère de l’intérieur, «le contrôle a été repris» dans la prison de Guayaquil, où les forces de sécurité restent actives.

Victimes retrouvées pour la plupart démembrées

Lundi et mardi, des affrontements ont fait au moins seize morts, dont un baron présumé de la drogue, et 43 blessés dans une des plus grandes prisons d’Équateur, le centre pénitentiaire de Latacunga, situé à une centaine de kilomètres au sud-est de Quito et qui compte quelque 4300 détenus. La plupart des corps ont été retrouvés démembrés, d’après les rapports officiels.