Thaïlande : Treize morts dans l’incendie d’une boîte de nuit près de Pattaya

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi, dans une boîte de nuit située près de la ville de Pattaya. Il y a au moins treize morts et 41 blessés.

Au moins treize personnes sont mortes en Thaïlande dans l’incendie d’une boîte de nuit près de la ville touristique de Pattaya, dans la nuit de jeudi à vendredi, un des sinistres les plus meurtriers depuis 2009. Un bilan des secours locaux a fait état de treize morts – quatre femmes et neuf hommes – et de 41 blessés.