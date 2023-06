Treize nouveaux radars militaires pour surveiller l'espace aérien

AFP

L'Indonésie a commandé 13 radars militaires de longue portée à Thales pour renouveler les moyens de surveillance de l'espace aérien de cet immense archipel de 17 000 îles, ont annoncé dimanche le groupe français et l'entreprise publique indonésienne PT Len Industri. Ces radars Ground Master 400 alpha (GM400α) mailleront le territoire indonésien, permettant à l'armée de «bénéficier d'une image aérienne unique intégrant la détection de tous les types de menaces, qu'il s'agisse d'avions à réaction, de missiles, d'hélicoptères en vol stationnaire ou de drones», affirment-ils dans un communiqué commun.

Le montant du contrat, qui s'étend sur plusieurs années, n'a pas été dévoilé. Chaque radar coûte plusieurs dizaines de millions de dollars. Le GM400α est un radar mobile d'une portée de 515 kilomètres et «intègre des capacités d'intelligence artificielle pour gérer les quantités massives de données» qu'il reçoit, a détaillé Pascale Sourisse, présidente de Thales International.

Préoccupation

L'achat de 13 radars de dernière génération «montre bien la préoccupation de ce pays pour surveiller l'espace aérien environnant et qui est directement liée à la situation dans l'Indo-Pacifique», où la Chine affirme ses ambitions, a-t-elle estimé. Le contrat prévoit que Thales construise le radar lui-même et le système informatique permettant de traiter l'information reçue (Command and Control). PT Len est de son côté chargé de construire le station sur laquelle le radar sera posée ainsi que certains composants du radar.

Les tensions géopolitiques croissantes dans le monde et des menaces aériennes entraînent une forte croissance du marché des radars et «conduisent Thales à transformer son organisation industrielle et à développer des capacités de production dans de nouveaux pays», outre la France, selon Pascal Sourisse.

«Il faut s'installer dans de nouveaux pays pour répondre aux besoins en termes de volume de production, mais également aux exigences de nos clients qui veulent profiter de ces contrats pour développer l'économie de leur pays, créer des emplois et bénéficier de transferts de technologie pour maîtriser» de nouvelles compétences, a-t-elle expliqué. Plus de 80 radars GM400 et son successeur GM400α ont été vendus à 19 pays, selon Thales.