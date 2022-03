Treize recommandations pour sortir de la crise

LUXEMBOURG - La commission anticrise vient d'accoucher d'une souris. Ses propositions ressemblent en effet

à des vœux pieux.

La commission anticrise a arrêté ses recommandations au gouvernement «surtout orientées à moyen et long terme». (dr)

Treize recommandations. Pas une de plus. C'est le fruit du labeur des onze députés formant la commission parlementaire spéciale «crise économique et financière».

La première de ces recommandations ressemble étrangement au cheval de bataille du ministre de l'Économie, Jeannot Krecké, depuis sa nomination: «Combattre le monolithisme économique en accélérant la diversification». Diversification qui passerait bien entendu par la logistique, le commerce électronique, les écotechnologies et la biomédecine.

Finalement, au rayon des vœux pieux, la palme revient à la dernière proposition. «Prendre comme leitmotiv de toutes les réflexions et stratégies d'avenir une croissance qualitative, équilibrée et durable, basée à la fois sur le progrès économique, le respect des contraintes écologiques et les aspirations sociales de l'individu».