«Cramponné à mon lit»: des Luxembourgeois racontent le séisme au Maroc

Alors que certains prolongeaient la soirée et la nuit dans les restaurants de la très touristique ville du sud du Maroc, lui s'était couché plus tôt, dans sa chambre du Novotel, dans le quartier de l'Hivernage. «J'ai eu la tête qui tourne, puis je me suis retrouvé cramponné à mon lit. Cela a duré une minute, ce qui est très long pour un séisme», explique le résident du Kirchberg, qui était arrivé trois jours plus tôt au Maroc.