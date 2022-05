Au Luxembourg: Très affairés entre entretien de Boeing et soin du visage

À Luxexpo The Box, de jeunes candidats en chauffage-sanitaire des LuxSkills fixent des tuyaux sur une cloison. «Ils devront reproduire ce système avec une précision de 2 mm», précise un expert, en sortant un plan barré de tuyaux. «Je ferai les vérifications à ces endroits précis», ajoute-t-il en sortant un second plan, à l’abri du regard des candidats. «S'ils se sont trompés à un endroit non contrôlé, tant mieux pour eux, sinon, ce n’est pas de chance».

Le concours national des métiers et professions, qui se déroule depuis lundi lors de la Schoulfoire, réunit «190 candidats et 100 experts dans près de 30 métiers», détaille Gil Belling, président des Worldskills Luxembourg.

«Avec les collègues et le bruit, j'ai l'habitude»

Un peu plus loin, Killian Varniere, 21 ans, en maintenance aéronautique, inspecte et remplace des pales d’hélice sur un moteur de Boeing 747. Le jeune homme, qui réalise la partie pratique de son apprentissage chez Cargolux, n’est pas trop dépaysé. «C’est un avion qui fait à peu près la moitié de leur flotte. On est là avec les collègues et le bruit, j’ai l’habitude, sourit-il. Si on se démarque, on pourra peut-être aller aux EuroSkills». Les résultats des épreuves tomberont ce mercredi.