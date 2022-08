Au Luxembourg: Très chère star de la Schueberfouer

6,5 euros! Le prix du ravier de trois Gromperekichelcher divise au sein de la Schueberfouer. En 2018, elles étaient encore échangées contre 5 euros. Pourtant, le monde continue à affluer au chalet Au Gourmet, haut lieu des fameuses galettes de pommes de terre depuis plus de 30 ans au Glacis. «Tout a augmenté, c’est logique que le prix soit plus élevé», affirme Mathilde, venue de Metz. «Tant que c’est bon, on paie, ce n’est pas grave».

«Après deux ans de restrictions Covid, on est très heureux de revenir», indique Gaston Schmaul, propriétaire du chalet. «Tout le monde connaît nos Gromperekichelcher car elles sont bonnes et fraîches». Et de se justifier sur le prix. «L’huile est trois fois plus chère qu’avant et on a besoin de beaucoup de litres pour la cuisson. L’huile est changée tous les jours. Cette année, les pommes de terre sont rares, on a eu des difficultés à tenir les prix du passé. Mais l’important est de garder la même qualité, on ne change pas une recette que les gens adorent!», souligne Gaston Schmaul.