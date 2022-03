Dylan Thiry : «Très fiers d’être les premiers influenceurs à monter sur un ring»

Les choses sérieuses commencent: les places pour le combat de boxe anglaise entre Dylan Thiry et Benjamin Samat au Palais des sports de Marseille sont désormais en vente.

La rumeur enflait, relayée par les deux influenceurs , c’est désormais officiel : Dylan Thiry et Benjamin Samat s’affronteront bel et bien le 7 avril prochain au Palais des sports de Marseille, pour ce qui sera le premier combat d’influenceurs en France. «Avec la Fédération de boxe anglaise, avec Benji et moi-même, on est très très très fiers d’être les premiers influenceurs à monter sur un ring», a confié sur Insta le Luxembourgeois, de retour à Dubaï pour s’entraîner.