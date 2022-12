Instagram: «Très jolie tenue, mais la poitrine…», Nabilla dénigrée par ses abonnés

Les abonnés de Nabilla ne sont visiblement pas tous fans d’elle. Dimanche 11 décembre 2022, la maman de Milann, qui a fêté ses 3 ans le 11 octobre 2022, et de Leyann a partagé sur Instagram un montage vidéo la montrant en train de boire une tasse de thé en peignoir et finir vêtue de la robe de soirée rouge qu’elle portait lors des British Fashion Awards 2022. Et si la réalisation laissait quelque peu à désirer, c’est à la tenue et au corps de Nabilla que s’en sont pris plusieurs internautes.