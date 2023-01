Très peu de trains entre Metz et Luxembourg jeudi

La grève contre la réforme des retraites en France va sérieusement impacter le trafic ferroviaire sur le sillon lorrain, jeudi. Le matin en heure de pointe, seuls sept trains circuleront entre Metz et Luxembourg contre une quinzaine d'habitude, le premier à 5h59 et le dernier à 8h03. Autant dire que les places seront chères pour ceux qui n'opteront ni pour le télétravail ni pour le trajet en voiture…

Le soir, la situation ne sera guère plus confortable pour les frontaliers de retour chez eux. Comptez seulement quatre trains de Luxembourg à Metz, le premier démarrant à 16h58 et le dernier à 18h09. Pour ceux qui quittent le bureau plus tard, les solutions seront très réduites. Si les personnes qui habitent à Thionville pourront bénéficier de quelques bus de substitution, ceux qui résident à Metz n'ont qu'une seule option: un train au départ d'Hagondange à… 22h15.