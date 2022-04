Guerre en Ukraine - Le «trésor de guerre» de Poutine gelé en Grande-Bretagne

La «plus grande» plateforme de vente du darknet mondial, dénommée «Hydra Market» et opérant en langue russe depuis 2015, a été démantelée et des bitcoins d’une valeur de 23 millions d’euros ont été saisis, a annoncé mardi la justice allemande.

«Les serveurs du plus grand marché du darknet au monde ont été confisqués et 543 bitcoins pour une valeur totale d’environ 23 millions d’euros ont été sécurisés», selon un communiqué du parquet de Francfort. Les enquêteurs soupçonnent cette plateforme comptant environ 17 millions de clients de servir à des activités criminelles et à du blanchiment d’argent.