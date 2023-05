Proche-Orient: Trêve entre Israël et Gaza après cinq jours de guerre et 35 morts

Une trêve est entrée en vigueur samedi soir après cinq jours de guerre entre l’armée israélienne et des groupes armés palestiniens de Gaza ayant fait 35 morts. Selon un responsable sécuritaire égyptien et une source palestinienne proche des discussions, l’Egypte, médiateur traditionnel entre les belligérants, a obtenu l’accord des parties sur le principe d’un cessez-le-feu commençant à 22h00 (21h au Luxembourg).

Quelques roquettes ont encore été tirées dans le quart d’heure ayant suivi l’entrée en vigueur théorique de la trêve, suivies de nouvelles frappes israéliennes avant un retour apparent au calme et que la population commence à ressortir par centaines dans les rues de Gaza, désertées depuis plusieurs jours.

«La réponse au calme sera le calme»

Selon l’armée israélienne, deux roquettes ont encore été tirées de Gaza après 23h00, sans faire de victime. Commencée mardi par des raids aériens ayant tué trois commandants militaires du Jihad islamique, mouvement qualifié de «terroriste» tant par les Etats-Unis et l’Union européenne que par Israël, l’escalade meurtrière de cette semaine a été la plus violente entre Gaza et Israël depuis août 2022.