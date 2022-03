Trèves invite le Luxembourg

Plusieurs viticulteurs et agriculteurs de la région et aussi du Luxembourg présenteront leurs produits sur la place du Marché, entre 11 et 18 h. Des concerts et animations culturelles y seront également proposés tout au long de la journée. La place devant la cathédrale sera dédiée aux enfants avec des jeux médiévaux. Des petits cadeaux, comme un verre de mousseux ou une rose, seront offerts aux Luxembourgeois dans certains magasins et parkings.