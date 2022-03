Achats : Trèves, reine du shopping

TRÈVES - La vieille ville allemande attire plutôt facilement les professionnels du shopping, selon l'étude du spécialiste immobilier Lührmann.

Pour l'attractivité, il classe Trèves à la huitième place dans toute l'Allemagne. La Trier-Galerie a encore renforcé le pouvoir d'attraction de Trèves qui compte 3 millions de visiteurs par an. Cette année, la dépense moyenne par habitant devrait atteindre 9400euros, c'est la 17e meilleure performance du pays.

Non pas que les Trévirois soient particulièrement accros au shopping mais les commerces attirent les clients de très loin, et notamment du Grand-Duché, ce qui fait grimper la moyenne. Les Luxembourgeois représentent quelque 15% du chiffre d'affaires des commerces de la ville, selon Lührmann, soit environ un milliard d'euros par an. C'est pourquoi les commerçants de Trèves suivent de très près les projets visant à augmenter de 30% les capacités commerciales du Luxembourg, note l'étude.