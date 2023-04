Détail de taille: Triangle, carré ou rond… Que signifient ces mystérieux symboles sur les étiquettes?

Vous avez sans doute déjà rencontré ce problème: vous êtes dans une cabine d’essayage et alors qu’un pantalon dans votre taille habituelle vous va parfaitement, un autre modèle de la même taille vous est beaucoup trop large ou trop étroit. Dans certaines vidéos en circulation actuellement sur TikTok, les internautes prétendent que les mystérieux symboles sur les étiquettes des vêtements du géant espagnol de la mode, Zara, sont une indication sur la coupe des vêtements et qu’ils sont censés révéler la taille d’une pièce.

Triangle, carré ou rond

Pour ne plus vous tromper de taille avant de passer en cabine d’essayage chez Zara, il vous suffit, selon TikTok, de jeter un coup d’œil sur l’étiquette à l’intérieur du vêtement. Le secret se cacherait derrière l’un des trois symboles (triangle, carré ou rond) qui y est imprimé.

Un triangle aurait la signification que le vêtement est taillé petit, un carré signifie qu’il est à la bonne taille et un rond signifie, du moins selon TikTok, que la pièce est taillée plutôt grande. «Si vous aimez faire du shopping chez Zara, cette info va tout changer», déclare la tiktokeuse Muddlethroughmummy, dans une vidéo virale à plus de neuf millions de vues.

Une hypothèse que semble confirmer l’Allemande Desireeflore. «Mais c’est bien vrai!» s’exclame la créatrice de contenu dans une vidéo en ajoutant: «J’ai un blazer qui porte un rond sur l’étiquette et il est effectivement taillé grand!»

«Désolée, mais c’est faux»

Sur TikTok, cette interprétation ne fait toutefois pas l’unanimité. «En tant que collaboratrice de Zara, je dois te dire que les symboles n’ont rien à voir avec la taille», commente une internaute. Dans un autre commentaire, une internaute explique que «les symboles font juste référence aux différentes collections («Women», «Basic» et «TRF») dont font partie les pièces».

«Désolée, mais c’est faux», écrit encore une autre internaute. Et cela est confirmé par pléthores d’anciens et actuels employés de Zara, sous les vidéos. Interrogée dans une boutique Zara, une collaboratrice a indiqué que les symboles correspondaient aux collections «Women» (rond), «Basic» (carré) et «TRF» (triangle).