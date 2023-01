Racisme en Italie : Tribune des ultras de la Lazio suspendue après des cris racistes

«Les supporters de la Lazio, réunis dans le parcage visiteur du stade de Via del Mare de Lecce, ont été responsables pour la quasi-totalité d’entre eux (environ 1000 des 1072 occupants) de chants répétés exprimant une discrimination raciale contre les joueurs de Lecce Banda et Umtiti», affirme la commission, qui s’est appuyée notamment sur le rapport de l’arbitre.

Rencontre stoppée par l’arbitre

Plus tôt dans l’après-midi, la Lazio avait condamné dans un communiqué «les auteurs de ce geste méprisable, honteux et anachronique» et offert «comme toujours, sa collaboration maximale aux autorités pour identifier les responsables». «Les supporters de la Lazio ne sont pas racistes et ne peuvent être associés à quelques individus qui nuisent gravement à l’image du club», a ajouté la formation laziale.