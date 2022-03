Cyclisme et dopage : «Tricher, c'est réservé aux idiots!»

Vainqueur du Tour du France 2014, Vincenzo Nibali n’a pas louvoyé à l’heure d’évoquer le dopage, alors que son équipe Astana est au cœur d’un scandale.

«Aujourd’hui, nous avons le passeport biologique, de fréquents contrôles antidopage, et des contrôles en course. Si tu te dopes, tu seras pris. Même si la technique utilisée pour te doper est avant-gardiste, tu seras attrapé dans quatre ans. Ça me fait rire. Prendre des risques et tricher à l’heure actuelle, c’est réservé aux idiots», a avancé un Nibali particulièrement remonté contre son ex-coéquipier, Maxim Iglinskiy, dont le contrôle positif jette une ombre sur le sacre de l’Italien, cet été, sur les routes de France.