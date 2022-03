Trichet ne veut pas de taux zéro

L'Euro rebondissait face au dollar vendredi matin sur les marchés asiatiques, après que le président de la Banque centrale européenne, a exclu d'abaisser son principal taux directeur comme aux États-Unis.

Vers 8h, l'euro était à 1,3217 dollar contre 1,3121 dollar jeudi vers 23h à New York. La monnaie européenne progressait également face au yen à 119,36 yens contre 117,89 jeudi soir. Le dollar remontait également face au yen à 90,30 yens contre 89,86 yens la veille. Jeudi, l'Euro avait terminé en baisse face au dollar à New York après avoir oscillé dans le sillage de la réduction des taux de la BCE d'un demi-point à 2% -son plancher historique- et l'annonce d'une possible nouvelle baisse en mars.