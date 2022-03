Elle touche le jackpot : Trierweiler millionnaire grâce à son livre

Grâce à l'immense succès de «Merci pour ce moment», à charge contre son ex François Hollande, la journaliste aurait déjà touché 1,3 million d'euros, selon les estimations du «Figaro».

Le livre s'est écoulé à plus de 400 000 exemplaires.

Entre le 4 et le 20 septembre, soit seize jours, le livre de Valérie Trierweiler s'est écoulé à 442 000 exemplaires, e-books compris. Du rarement vu en France. Les Arènes, éditeur du brûlot, estime que «Merci pour ce moment» est un succès commercial et financier pour la maison d'édition comme pour l'auteur. Comme l'explique Le Figaro, le roman de l'ex-compagne de François Hollande se vend 20 euros. Ce prix multiplié par 442 000 révèle que le montant des recettes s'élève déjà à près de neuf millions d'euros. De manière générale, les distributeurs empochent environ 53% du prix public d'un livre pour amortir leurs frais. La maison d'édition, l'auteur et son agent touchent les 47% restants. Selon les calculs du Figaro, ils se partagent donc la coquette somme de 4,1 millions d'euros.