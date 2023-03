Luxembourg : Quelles mesures décidées lors de la tripartite vont vous profiter?

Les syndicats, eux, se réjouissaient d'avoir décroché ce qu'ils étaient venus chercher (ou presque): l'ajustement de ce barème. «Une vraie réussite et un gain net de pouvoir d'achat», selon Romain Wolff et la CGFP. Nora Back, présidente de l'OGBL évoquait «un très bon accord» avec «un pas symboliquement important» sur le barème parmi d'autres mesures: «la poursuite des mesures sur les prix de l'énergie en 2024 et les garanties obtenues sur les indexations de 2024. Nous nous attendions à une guerre sur les index dès janvier 2024», poursuivait-elle.

L'adaptation correspondra à deux tranches et demie d’indexation des salaires (+6,37%) contre huit espérées par les syndicats, soit les six précédentes et les deux attendues cette année (+21,8%). «Il y a quelques jours, nous n’avions rien. Là, nous avons deux tranches et demie. La tripartite est toujours un compromis», philosophe Patrick Dury, président du LCGB.