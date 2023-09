Adèle Exarchopoulos s’est cassé le nez en plein tournage 

Jouer devant les caméras peut parfois faire très mal. Adèle Exarchopoulos en sait quelque chose. Sur le plateau du film «Voleuses», à voir dès le 1er novembre 2023 sur Netflix, la comédienne a été victime d’un accident très douloureux, lors d’une scène d’action. Elle s’est retrouvée avec une triple fracture de la cloison nasale. «Je me suis fait opérer, plus plâtrer pendant quinze jours», confie-t-elle à Madame Figaro. Du coup, le tournage a dû être arrêté.

Pourtant, la Française de 29 ans, qui a joué dans «La Flamme», s’était bien préparée à sa scène de bagarre avec un autre acteur. «Mais quand on entre dans les lieux, il y a des choses à adapter. On a changé la chorégraphie. Pendant que tout le monde se préparait, j’ai proposé au comédien qui joue mon adversaire une dernière petite répétition. Et j’ai complètement oublié la nouvelle chorégraphie. Je me suis réveillée par terre, en sang. Face à mon partenaire dévasté, alors que c’était de ma faute, se souvient-elle. Enfin, l’histoire se finit bien. Mon seul regret est que personne n’ait filmé notre combat parce que, dans mes souvenirs, il était parfait».