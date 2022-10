Au Luxembourg : Trois alpagas en goguette sur le CR132

Trois alpagas se promènent actuellement sur le CR132 entre Schlammesté et Weiler-la-Tour, avertissent l'Automobile club Luxembourg (ACL) et la police. On ignore pour le moment d'où viennent les animaux et ce qu'ils font là. Les autorités appellent donc les automobilistes à la prudence.