: Trois ans de prison ferme requis contre Tony Vairelles

Le procureur de la République de Nancy a requis trois ans de prison ferme contre l'ancien footballeur et son frère aîné Fabrice.

Il a requis six mois de prison ferme pour les deux plus jeunes, Giovan et Jimmy. Au cours de la soirée, ces deux derniers, alors âgés respectivement de 20 et 30 ans, avaient rapidement eu une altercation avec les vigiles, à cause de l'interdiction de garder son verre sur la piste de danse. Mais la dispute avait dégénéré en rixe violente et s'était poursuivie sur le parking de l'établissement. Après avoir quitté les lieux, les frères Vairelles étaient revenus armés, accompagnés de Tony et Fabrice, 38 et 40 ans à l'époque.