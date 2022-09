Rugby : Trois ans de prison requis contre Bernard Laporte, accusé de corruption

Le président de la Fédération française et ancien secrétaire d’État chargé des Sports est poursuivi par la justice pour ses liens troubles avec l’homme d’affaires Mohed Altrad.

Bernard Laporte (à gauche) et Mohed Altrad (à droite, au second plan) sont accusés d’avoir «abîmé la probité entourant le rugby français».

Des peines «lourdes», «à la hauteur» des atteintes à la probité: 3 ans de prison, dont 1 ferme, ont été requis, mardi, contre le président de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte, et le chef d’entreprise et dirigeant de club Mohed Altrad, soupçonnés d’avoir noué «un pacte de corruption» en 2017. Les prévenus «ont abîmé la probité entourant le rugby français», a estimé le procureur financier François-Xavier Dulin à l’issue d’un réquisitoire à deux voix de près de quatre heures.

Dénonçant des «faits stupéfiants», le Parquet national financier (PNF) a également appelé le Tribunal correctionnel de Paris à interdire, pendant deux ans et avec exécution immédiate, à M. Laporte d’exercer toute fonction dans le rugby et à M. Altrad, PDG du géant du BTP éponyme, de gérer une société commerciale. Des amendes, respectivement de 50 000 et 200 000 euros, ont été réclamées à leur encontre. «Tout ce qui est excessif est insignifiant», a réagi dans sa plaidoirie un des avocats de M. Laporte, Jean-Pierre Versini-Campinchi.