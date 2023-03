Voyage d’une vie: Trois ans en croisière pour faire le tour du monde

Le navire peut transporter un millier de passagers et compte 400 cabines. Life at Sea Cruises

Si vous avez besoin de longues vacances, la compagnie de navigation turque Life at Sea Cruises a peut-être la solution pour vous: une croisière de trois ans.

375 escales à travers le monde

Pendant ce voyage de près de 209 215 km, il sera possible de visiter 135 pays sur sept continents grâce à 375 escales et des visites guidées à chacune d’elles. Le bateau s’arrêtera dans la plupart des ports européens avant de longer l’Afrique et de se rendre dans l’océan Indien et de rejoindre l’Asie, le Pacifique Sud et l’Australie, puis la mer de Chine. Depuis le Japon, le navire rejoindra l’Alaska, il longera ensuite la côte ouest des États-Unis, passera par la mer des Caraïbes avant de faire le tour de l’Amérique du Sud. Le point fort de ce périple? La croisière passe 98 jours en Amérique du Sud et en Antarctique.

Un voyage pour tous

Les réservations sont ouvertes, depuis le 1er mars. Cette croisière ne s’adresse pas qu’aux retraités et aux grosses fortunes. En plus des cabines spacieuses, des options de restauration et de divertissement, des espaces de loisirs (notamment un centre de bien-être, un casino, une terrasse et des piscines) et d’un hôpital, le navire compte de nombreux espaces de travail pour ceux qui souhaitent télétravailler en mer, parmi les 1 074 passagers.

1 / 4 Plusieurs restaurants et bars se trouvent sur le bateau. Life at Sea Cruises Le navire compte 400 cabines. Life at Sea Cruises Des espaces de détente et de loisirs, comme des terrasses, sont à disposition des passagers. Life at Sea Cruises