Au Luxembourg : Trois arrestations après une agression violente à Dudelange

DUDELANGE – La police a annoncé mercredi l'arrestation de trois personnes après une agression avec violence, lundi après-midi, à Dudelange.

Dès que la police a pris connaissance des faits, elle a lancé une vaste chasse à l'homme pour retrouver les agresseurs. Trois suspects ont pu être interpellés à Dudelange et à la gare de Bettembourg. L'enquête continue et des procès-verbaux pour vol avec violence et coups et blessures ont été établis par les agents.