Conseils psycho: Trois astuces pour manipuler votre entourage

1. Lors d’un rendez-vous

Vous en êtes à la deuxième tournée et vous demandez toujours si vous plaisez à la personne en face de vous? Pour en avoir le cœur net, Justin conseille de choisir un mot régulièrement prononcé par votre date, de sourire et d’acquiescer à chaque fois qu’il ou elle le prononce. «Si elle ou il vous aime bien, ce mot sera utilisé de plus en plus souvent», explique-t-il.