Le Luxembourg en bref: Trois blessés sur les routes du pays ce samedi

En 2018, on parlait d'un début des travaux pour 2020 et d'emménagements à partir de 2022. Mais le Covid est passé par là, et le projet, initié en 2017, a pris du plomb dans l'aile. Il avance enfin avec un projet de loi déposé mercredi par le ministre Déi Gréng du Logement, Henri Kox. Le texte prévoit deux enveloppes budgétaires de l'État, pour un montant total de 190,5 millions d'euros afin de transformer la cité militaire de Diekirch en complexe d'habitations.