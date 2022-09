Au Luxembourg : Trois cas de variole du singe en plus en une semaine

Si la maladie est douloureuse, elle n'a pas eu de conséquences dramatiques, au Luxembourg. Trois patients ont dû être brièvement hospitalisés et sont déjà sortis de l'hôpital, précise le communiqué. Au niveau européen, 22 363 cas ont été répertoriés, dont 1 265 sur la semaine écoulée, à 98,7% des hommes. Trois décès sont à déplorer en Europe.

Limiter la propagation du virus

La vaccination avance, au Luxembourg. Du 16 au 30 août, 384 doses de vaccin ont été administrées et trois personnes ont même déjà reçu leur deuxième dose. Le schéma de vaccination est d'ailleurs adapté, suivant la recommandation du Conseil supérieur des maladies infectieuses: les personnes nées avant 1977 ayant reçu une vaccination contre la variole par un vaccin vivant de 1er ou 2e génération n'auront besoin que d'une dose.

Par ailleurs, la Direction de la santé rappelle qu'il est important d'éviter les situations à risque afin de limiter la propagation du virus. Les personnes infectées doivent être isolées et éviter tout contact avec d'autres personnes. Elles doivent aussi couvrir les lésions et boutons et bien se laver les mains.