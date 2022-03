Football – Luxembourg – Trois choses à savoir avant Bosnie-Luxembourg

Luc Holtz devrait faire tourner

Après une défaite (1-3) contre le l’Irlande du Nord vendredi et avant quatre matches de Ligue des nations en juin, le Luxembourg dispute ce mardi soir (20h45) un match amical contre la Bosnie-Herzégovine, à Zenica. Pour ce deuxième match amical en quatre jours, le sélectionneur national, Luc Holtz, devrait donner du temps de jeu à ceux qui n’en ont pas eu beaucoup vendredi. «Certains ne débuteront pas demain. Ce n’est pas en raison de leurs performances mais parce que je veux donner sa chance à tout le monde. Je veux voir comment les joueurs répondent lorsqu’ils sont insérés dans un système de jeu». Comme contre l’Irlande du Nord, l’entraîneur national pourra compter sur l’ensemble de ses hommes qui ont effectué un dernier entraînement lundi soir.

Seulement un millier de spectateurs au stade

Le stade Bilino-Polje (15 000 places) devrait sonner creux demain avec seulement un millier de personnes attendues pour voir leur sélection. Réputés bouillants, les supporters de cette enceinte située à 80 km au nord de Sarajevo ne semblent pas avoir été emballés par cette affiche amicale. «La dernière fois que je suis venu ici, on perdait 4-0 à la mi-temps et le match s’est terminé à 5-0», rappelle Luc Holtz au sujet d’un match de qualification pour l’Euro 2012 disputé en 2011.

Pjanic absent… comme Dzeko?

Miralem Pjanic ne jouera pas de quatrième match contre le Luxembourg. Le milieu de terrain, arrivé enfant au Grand-Duché et formé à Schifflange avant de partir à Metz, n'a pas été sélectionné par Ivaylo Petev pour ce rassemblement. Il est blessé à la cuisse mais cette absence fait suite à sa mise à l'écart par le technicien bulgare en novembre. Pjanic avait été accusé de boire et fumer la chicha la veille d'un match décisif des qualifications au Mondial. Bien présent dans le groupe et titulaire lors de la défaite de la Bosnie contre la Géorgie (0-1) vendredi, le buteur de l’Inter Milan Edin Dzeko pourrait quant à lui être laissé au repos, rapporte la presse locale.