Soudan: Trois civils ont été tués dans la guérilla entre militaires et paramilitaires

Avion de ligne saoudien touché par des tirs à l’aéroport

La compagnie n’a pas fait état de victimes et a précisé que «tous les membres de l’équipage de l’avion (étaient) arrivés sains et saufs à l’ambassade d’Arabie saoudite au Soudan». «Les avions survolant le Soudan sont revenus et tous les autres vols à destination et en provenance du Soudan ont été suspendus, afin de préserver la sécurité des passagers et des équipages», a ajouté Saudia.