Vidéos tutos: Trois cocktails de Noël à préparer soi-même

Paulina Bastian, lauréate du Best Barkeeper Talent 2021 et barmaid de l’Exer Bar à Zurich

Dans les trois vidéos ci-dessous, la bairmaid suisse, Paulina Bastian, nous indique comment préparer trois cocktails de Noël. Il y a le Godmother, boisson festive à base d’amaretto et de calvados qu’elle a elle-même créé. Elle nous a aussi concocté un mocktail à la cannelle et au sirop de miel particulièrement raffiné. Et en guise de clin d’œil au Grinch, elle nous propose un incroyable cocktail vert à base d’épinards, de mezcal et de jaune d’œuf confit.