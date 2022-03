Trois décès coup sur coup dans les hôpitaux

Le décès d’un nourrisson à la suite d’une erreur humaine relance la polémique sur les moyens des hôpitaux français.

Admis pour une angine, une infirmière lui avait administré par erreur du chlorure de magnésium. Le 28décembre, un patient de 57ans, victime d'un malaise cardiaque, était décédé après une longue et vaine recherche d’un lit en réanimation.

Alors que le gouvernement français affirme garder le cap sur les réformes en cours du système de santé, la polémique fait rage. «L’hôpital a les moyens de fonctionner, mais a besoin d’une meilleure organisation», a dit le ministre du Budget et de la Fonction publique Éric Woerth, excluant toute rallonge budgétaire.

«Contrairement à ce que disent actuellement les politiques, il y a bel et bien un problème de moyens», affirme Jean-Louis Vabernaud, président du syndicat national des pédiatres des établissements hospitaliers.

«On atteint aujourd’hui la limite, on touche à la qualité de l’accueil et à la sécurité des patients. Nous sommes d’autant plus inquiets que la future loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire doit entraîner 20 000 suppressions d’emplois supplémentaires», a-t-il ajouté.