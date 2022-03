Trois dirigeants de Google condamnés pour une vidéo

Trois dirigeants de Google viennent d'être condamnés pour atteinte à la vie privée.

Avant le verdict, Google avait déjà dénoncé ce procès comme une «attaque directe contre un Internet libre et ouvert». De son côté, le parquet est plus que satisfait. «La protection des personnes est fondamentale et doit prévaloir sur la logique économique», ont affirmé les procureurs. La vidéo incriminée, filmée avec un téléphone portable et diffusée en septembre 2006, était restée près de deux mois sur Google Video.