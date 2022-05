Indonésie : Trois enfants décèdent d’une hépatite d’origine inconnue

Quatre enfants dans le monde, dont trois en Indonésie, ont perdu la vie après avoir été victimes d’une mystérieuse maladie du foie. Aucun cas n'a encore été détecté au Luxembourg.

Cette hépatite touche principalement les enfants de moins de dix ans, et se manifeste par des symptômes comme des diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales, ainsi qu’une inflammation du foie. Au moins un décès a jusqu’à présent été rapporté. Les trois enfants indonésiens, âgés de deux, huit et 11 ans, ont présenté de la fièvre, une jaunisse, des convulsions et une perte de connaissance, a déclaré à l’AFP, la porte-parole du ministère Siti Nadia Tarmizi.