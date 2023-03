FOOTBALL: Trois enjeux avant le début des qualifications pour l'Euro-2024

Tenter de battre son record de points et obtenir son meilleur classement

En constante progression ces dernières années et composée de plus en plus de joueurs professionnels, l’équipe du Luxembourg semble armée pour effectuer le meilleur total de points de son histoire dans une campagne de qualification. Son record date des éliminatoires de l’Euro 1996, où les hommes de Paul Philipp étaient parvenus à glaner 10 points dans un groupe composé de six équipes.

Malgré cette performance, le Grand-Duché n’avait terminé que 5e de sa poule. Le record avait été proche d’être battu lors du dernier éliminatoire, pour la Coupe du Monde 2022, où dans un groupe à cinq équipes, les Lions rouges avaient terminé avec neuf points pour se hisser à la 4e place. Dans son histoire, la sélection n’a jamais laissé deux équipes derrière elle au classement lors d’une phase d’éliminatoires.

La campagne de qualification la plus illustre du Grand-Duché s’est déroulée il y a presque 60 ans. Les hommes de l’Allemand Robert Heinz avaient réussi à se hisser jusqu’en quarts de finale de la phase de qualification pour l’Euro 1964 après avoir éliminé notamment les Pays-Bas sur un match aller-retour (1-1, 1-2). Malheureusement, à cette époque, seules quatre équipes pouvaient participer au championnat d’Europe.

Essayer d’accrocher une qualification directe pour l’Euro

Évoquer une qualification du Luxembourg pour la première grande compétition de son histoire aurait pu paraître totalement farfelu il y a quelques années, mais la progression des Lions rouges conduit à envisager cette hypothèse. « On a un tout petit pourcentage de chance de se qualifier. Il faut que chez nous tout se passe à merveille et que les adversaires aient quelques soucis », synthétisait il y a dix jours Luc Holtz, le sélectionneur national.

Le Luxembourg, 92e nation au classement FIFA, a également hérité d’un groupe de qualification assez homogène derrière le Portugal avec la Bosnie, la Slovaquie, l’Islande et le Liechtenstein. Seuls les deux premiers seront directement qualifiés. «Dans notre groupe, le Portugal est hors norme, analyse Luc Holtz. La Bosnie devrait être deuxième du groupe. Je les vois assez proches de la Slovaquie mais la Bosnie a plus de qualité individuelle dans le domaine offensif. L’Islande et le Luxembourg sont d’un niveau assez proche, avec un petit avantage pour l’Islande. Enfin, il y a le Liechtenstein contre qui nous voulons prendre les points. »

Espérer disputer un barrage de qualification en mars

C’est une petite porte dérobée par laquelle le Luxembourg pourrait se faufiler pour espérer disputer l’Euro 2024. En plus des 20 qualifiés via les éliminatoires et de l’Allemagne, le pays hôte, trois formations décrocheront leurs tickets par la voie des barrages de la Ligue des nations. Les quatre meilleures équipes des Ligues A, B et C de la compétition s’affronteront en mars 2024 sur un format, demi-finale, finale, pour tenter d’obtenir un des trois derniers billets.