Au Luxembourg : Trois expositions pour une triple nouvelle mission

«Il s'intéresse vraiment à tout, il connaît tous les sujets», souffle le CEO de Luxexpo The Box Morgan Gromy, à l'issue de deux heures intenses de visite au côté du Grand-Duc Henri, jeudi matin. Le chef de l'État a participé, avec les ministres écolos Joëlle Welfring (Environnement, Climat et Développement durable), Claude Turmes (Énergie, Aménagement du territoire) et Henri Kox (Logement), et la bourgmestre de la capitale Lydie Polfer, à l'inauguration de KlimaExpo, de la Semaine du logement et de Home Expo.

Trois expositions en simultané tout au long du week-end pour répondre aux nouveaux enjeux et aux nouvelles missions de Luxexpo. «Luxexpo reprend des couleurs, et va probablement battre des records d'activité cette année», mais a bien changé, explique le CEO. Celui-ci revendique un programme «plus dynamique, plus inspirant, plus engagé». Le hall d'expositions du Kirchberg ne se veut plus simplement un acteur économique. «Notre ADN c'est de contribuer à la prospérité au sens large. Économique, mais aussi environnementale et sociale», explique Morgan Gromy. Des missions que les 11 actionnaires, dont la Chambre de commerce et la ville de Luxembourg, ont ajoutées aux statuts de Luxexpo The Box le 26 septembre. «Pour chaque évènement, conférence, exposition, nous aurons à cœur de travailler sur des propositions durables et d'offrir des perspectives profitables socialement, environnementalement et pour la société».