Dans les aéroports: Trois fois plus de bagages «égarés» en 2022 en Europe

Ceux-ci étaient au nombre de 3,4 milliards l'année dernière, après 2,3 milliards en 2021. En 2019, avant la pandémie, un record de 4,5 milliards de voyages aériens avait été atteint, et le taux d'incidents pour 1 000 était alors de 5,6 bagages, soit deux points de moins qu'en 2022.

35 000 bagages «égarés» à Paris

Aux sources de cette situation, explique à l'AFP Nicole Hogg, directrice de la branche «gestion des bagages» de Sita: «le secteur a connu une reprise plus rapide que prévu après la pandémie», avec «des pénuries de personnel, des employés inexpérimentés» et des aéroports saturés. Plusieurs grands aéroports européens comme Amsterdam-Schiphol, Francfort et Paris-Charles-de-Gaulle ont connu des incidents pendant l'été 2022. La plateforme parisienne avait ainsi «égaré» 35 000 bagages après une grève.