«Trois heures de trajet pour le travail, cela devient usant»

LUXEMBOURG – Trafic, accidents, travaux: se rendre au travail vire au parcours du combattant assurent certains. Et la grève SNCF arrive.

La congestion mesurée par Tom Tom Traffic confirme des pics par moments supérieurs à ceux de 2021 et 2019. Editpress

«Depuis le retour des vacances de Noël c'est un stress permanent. On a peur d'être en retard, on est pressés d'arriver. Lundi j'ai mis 1 h 45 et hier c'était 2 h pour un trajet qui en temps normal fait 40-45 minutes. Trois heures dans la journée, cela devient usant».

Depuis 12 ans Ghislain à l'habitude de couvrir les 35 à 40 km qui relient son domicile près de Longwy au Kirchberg, où il est directeur adjoint d'un hôtel. Mais, pour lui, la situation sur la route ne cesse de s'aggraver. Il tente d'ajuster son planning pour éviter les heures de pointe. «Dans le centre-ville j'ai l'impression que le trafic s'est désengorgé par rapport à avant, mais sur les autoroutes c'est la galère. Et tout le monde utilise les applications pour trouver des trajets alternatifs, donc même les axes secondaires sont bouchés. Il n'y a pas de bon choix», lance Ghislain, qui constate que les retards sont de plus en plus fréquents au travail.

«Sinon il faut partir de plus en plus tôt mais la vie privée en pâtit. D'autant que désormais dès 6 h c'est chargé». La congestion mesurée par Tom Tom Traffic confirme des pics nettement supérieurs par moments à ceux de 2021 et surtout 2019.

«Le joker télétravail»

Mardi des accidents sur l'A3 et l'A31 ont provoqué une dizaine de kilomètres de bouchons le matin comme le soir. L'A6 était elle hier matin paralysée par un camion en panne à Mamer. «Tout le monde est stressé énervé et devient imprudent. Cela devient dangereux», ajoute Ghislain.

Il reste bien l'option du train, mais côté français cela s'annonce compliqué ces prochains jours. La SNCF a annoncé une journée cauchemar jeudi (1 TER sur 10) en raison de la grève contre la réforme des retraites. Sur l’axe Luxembourg-Metz, des trains sont supprimés dès mercredi à partir de 17 h. «Pour ma part je vais utiliser le joker télétravail. On est plusieurs au bureau à ne même pas essayer», lâche Frédéric, qui effectue au quotidien le trajet Maizières-lès-Metz /Luxembourg en prenant le train à 6 h 15. «34 jours de télétravail c'est insuffisant ne serait-ce que pour pallier les grèves SNCF».